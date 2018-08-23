HABER

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'ndaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 00:51 | Son Güncelleme

Dumadan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı bölgesinde başlayan yangına karşı belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği belirtildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin koordinesinde oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile organize sanayi bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahelede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Hanifi Polat da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 4 iş yerinin zarar gördüğünü belirtti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Polat, "Çevre ilçelerden de takviye istedik. Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ettik. İzinli olanları dahi evlerinden çağırdık. Vatandaşlar kendi başlarına yangına müdahale ettiği için işimizi biraz zorlaştırdılar. Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de yoğun çaba harcadık. Tehlikeyi önledik." diye konuştu.

Yangını söndürmeye çalışırken dumadan etkilenen 4 kişi, 112 Acil servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar yangına müdahale etmişti.

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangınGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oduncu Pazar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da büyük yangın!

Şanlıurfa'da büyük yangın!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.