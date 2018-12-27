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Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

Servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ER 366 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Kırlık Karakolu Kavşağı'nda Hasan Doğru'nun kullandığı 34 GV 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hayati tehlikesi olan yok, şükür. Öğrencilerimiz bir süre kontrol altına kalacak, daha sonra taburcu edilecekler." dedi.

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otomobil öğrenci servisi trafik kazası Viranşehir yaralı

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