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Şanlıurfa'da öğrenciler cinsel istismara karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da öğrenciler cinsel istismara karşı yürüdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğrenci, cinsel istismar olaylarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş yaptı.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan öğrenciler, ilçede cinsel istismar suçundan önceki gün tutuklanan zanlıya tepki gösterdi.

Ellerinde dövizler taşıyan öğrenciler, Hürriyet Caddesi'nden slogan atarak Lezgo Parkı'na kadar yürüdü.

Öğrencilerden Ramazan İzol, burada grup adına yaptığı açıklamada, toplum olarak cinsel istismara karşı birlik olunması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan öğrenciler, daha sonra dağıldı.

Siverek ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan E.Ö, önceki gün genç kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

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