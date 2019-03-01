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Şanlıurfa'da öğrencilere yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bahçeli Evler Mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bahçeli Evler Mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Okulda öğrencilerin ders işlediği saatte yangın alarmı veren okul idaresi 2 dakikalık zaman içerisinde okulu boşaltarak yangın çıkışlarından bin 200 öğrenciyi okul bahçesine çıkardı. 112 ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatta makyajla yaralı gösterilen bir kız öğrenciye 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa taşınması öğrencilere gösterilirken okul bahçesinde yakılan ateşe itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Okul müdürü Ferit Akçalı, Okulumuzda yangın tatbikatı düzenledik, olası bir deprem veya yangın anında öğrencilerin yapması gerektiği ve anı yaşamaları için yangın alarmı verdik ve öğrencileri yangın çıkışlarından tahliye ettik, öğrencilerimizin acil durumlarda yapması gerekenler konusunda bilinçlenmesini sağladıkö dedi.

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