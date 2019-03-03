HABER

Şanlıurfa’da öğrencilerin müdür tarafından dövüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir lisede geç kalan öğrencilerin okul müdürü tarafından dövüldüğü iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da öğrencilerin müdür tarafından dövüldüğü iddiası

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir lisede geç kalan öğrencilerin okul müdürü tarafından dövüldüğü iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. İddiaya göre okul müdürü, okula geç kalan ve uygunsuz şekilde giyinen öğrencileri dövdü. Başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekilen o anlar sosyal medyada yayımlanınca, Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, her şeyin göz önünde olduğunu ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Şanlıurfa’da öğrencilerin müdür tarafından dövüldüğü iddiası

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görünÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görün
Hikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkatiHikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkati
Genç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protestoGenç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.