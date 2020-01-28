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  4. Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı özel okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi.

Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Okul öğretmen Şanlıurfa taciz iddiası

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