Şanlıurfa’da okulda yangın paniği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nun müdür odasında elektrik kontağından yangının çıktı. Dışarı çıkamayan ve itfaiye tarafından tahliye edilen öğrencilerden 30'a yakını dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde Akabe Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nun müdür odasında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yayılan duman, derste olan öğrenci ve öğretmenlere panik yaşattı. İdarecilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan öğrencileri yangın merdiveniyle sınıflarının pencerelerinden tahliye etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen yaklaşık 30 öğrenciye ise ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangını haber alarak okula akın eden veliler ise çocuklarını alarak evlerine gitti.

FOTOĞRAFLI



