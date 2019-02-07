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Şanlıurfa’da okullar arası okçuluk yarışı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da düzenlenen okullar arası okçuluk yarışmasına mlasik ve markalı yay kategorisinde 36 öğrenci katıldı.

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da düzenlenen okullar arası okçuluk yarışmasına mlasik ve markalı yay kategorisinde 36 öğrenci katıldı. Şanlıurfa'da öğrencileri okçuluk sporuna yönlendirmek için açılan ücretsiz kursların ardında bu kez okullar arası okçuluk yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Murat Alkan, Şanlıurfa'da okçuluk sporuna yoğun bir ilgi olduğunu belirterek Aka sporu olan okçuluk kurslarına öğrencilerin ilgilisi baya yüksek ama yeni bir spor olduğu için ilimizde altyapı pek fazla gelişmemiş. İnşallah altyapıyı geliştireceğiz dedi. Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl, gençlerin yaz aylarında boş vakitlerini değerlendirmeleri için ücretsiz 'okçuluk' kurslarının açıldığını kaydeden Alkan ?Okçuluk Federasyonu olarak amacımız Şanlıurfa'da okçuluk sporunu yaygınlaştırmak. Gençlere ve büyüklere aşılamak. Bugün burada kentimizde bir ilki gerçekleştirdik. Okçuluk sporunu yaygınlaştırmak için okullar arası bir yarışma yaptık. Bugün burada minikler, küçükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 4 kategoride yarışıyor gençlerimiz. Toplam 36 öğrencimiz var. Minikler ve küçükler 36 ok toplam 360 puan üzerinden, gençler ve yıldızlar 72 ok toplam 720 puan üzerinden il birincilerimiz belirleyeceğiz. O şekilde kendilerine madalya vereceğiz diye konuştu. Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan yarışmada, gençler okları yarıştırdı. Alana sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler, yarışma öncesi antrenman yaptı. Çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen veliler ise, öğrencilerden daha heyecanlı oldukları görüldü.

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