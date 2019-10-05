Şanlıurfa’da olaylı kent konseyi seçimi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Kent Konseyi seçimlerinde dilek ve temenniler kısmında kürsüde eleştiri konuşması yapan üye Tahir Gülebak’a yumruk atılması üzerine genel kurulda gerginlik çıktı. Çevik kuvvet polislerinin çağrıldığı salonda gerçekleştirilen olaylı seçimde Kent Konseyi Başkanlığına Adil Saraç seçildi.

Şanlıurfa Kent Konseyi genel kurulu toplantısı Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseyde Divan Kurulu oluşturuldu. Kurulda yer almak için iki liste yarıştı. Kent Konseyi seçimlerinde Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getireceklerinin belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kurum ve kuruluşumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çalışmalar yapmasını ve iş birliği kurmasını istiyoruz. Dünyada ne konuşuldu ise dünyada ne ilerlediyse biz onu Şanlıurfa'ya alıp getireceğiz. Şanlıurfa'mız hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek büyüyecek, değişecek ve gelişecektir. Her potansiyelin olduğu Şanlıurfa'yı el ele verip yükselteceğiz" diye konuştu.