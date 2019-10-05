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Şanlıurfa’da olaylı kent konseyi seçimi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Kent Konseyi seçimlerinde dilek ve temenniler kısmında kürsüde eleştiri konuşması yapan üye Tahir Gülebak’a yumruk atılması üzerine genel kurulda gerginlik çıktı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Kent Konseyi seçimlerinde dilek ve temenniler kısmında kürsüde eleştiri konuşması yapan üye Tahir Gülebak’a yumruk atılması üzerine genel kurulda gerginlik çıktı. Çevik kuvvet polislerinin çağrıldığı salonda gerçekleştirilen olaylı seçimde Kent Konseyi Başkanlığına Adil Saraç seçildi.

Şanlıurfa Kent Konseyi genel kurulu toplantısı Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseyde Divan Kurulu oluşturuldu. Kurulda yer almak için iki liste yarıştı. Kent Konseyi seçimlerinde Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getireceklerinin belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kurum ve kuruluşumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çalışmalar yapmasını ve iş birliği kurmasını istiyoruz. Dünyada ne konuşuldu ise dünyada ne ilerlediyse biz onu Şanlıurfa'ya alıp getireceğiz. Şanlıurfa'mız hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek büyüyecek, değişecek ve gelişecektir. Her potansiyelin olduğu Şanlıurfa'yı el ele verip yükselteceğiz" diye konuştu.

Ardından Kent Konseyi Başkan adayı Adil Saraç bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Ben 70 yaşındayım, bana niye aday oldu diyorlar. Çok büyük bir ayıp ettim bu yaşta aday olarak. Ben Beyazgül’e de söyledim. Aday olmamın tek nedeni gençliktir" dedi.

Adayların konuşması sonrası dilek-temenni konuşmalarının seçimden sonraya alınması gerginlik yarattı. Gerginlik üzerine divan, konuşmaları seçim öncesine aldı.

KÜRSÜDE YUMRUK ATILDI

Bunun üzerine divandan söz alan Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Kent Konseyi seçimlerine ilişkin eleştiride bulunması üzerine salonda ortalık gerildi. Kürsüde konuşma yapan Gülebak’a Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kürsüde bulunan Gülebak’a bir kişinin yumruk atmaya çalışması üzerine salona çevik kuvvet polisleri çağrıldı.

Kısa süren gerginliğin ardından her iki taraf sahneden uzaklaştırıldı. Ardından seçim için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde toplam 187 kişi oy kullanırken, Mehmet Akbaş 60 oy alırken, Adil Saraç ise 127 oy alarak başkan seçildi.

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