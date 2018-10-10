Şanlıurfa'da oluşan obruk kapatıldı

Şanlıurfa'ın merkez Eyyübiye ilçesinde önceki gün bir evin önünde oluşan obruk kapatıldı.

Eyyübiye Belediyesi, kırsal Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evin önünde oluşan yaklaşık 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğun, vatandaşlarda tedirginliğe neden olması üzerine bölgeye iş makinesi gönderdi.

İş makineleri yardımıyla toprakla doldurulan obruk kapatıldı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Çetinkaya, obruğun kapatılmasına sevindiklerini söyledi.

Desteğinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Çetinkaya, "Sesimize kulak veren belediye ekipleri, iş makineleriyle gelerek oluşan çukuru kapattı. Mahalle sakinleri olarak rahat bir nefes aldık. Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

