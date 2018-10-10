HABER

Şanlıurfa'da oluşan obruk kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi bir evin önünde oluşan yaklaşık 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğu toprakla doldurdu

Şanlıurfa'ın merkez Eyyübiye ilçesinde önceki gün bir evin önünde oluşan obruk kapatıldı.

Eyyübiye Belediyesi, kırsal Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evin önünde oluşan yaklaşık 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğun, vatandaşlarda tedirginliğe neden olması üzerine bölgeye iş makinesi gönderdi.

İş makineleri yardımıyla toprakla doldurulan obruk kapatıldı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Çetinkaya, obruğun kapatılmasına sevindiklerini söyledi.

Desteğinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Çetinkaya, "Sesimize kulak veren belediye ekipleri, iş makineleriyle gelerek oluşan çukuru kapattı. Mahalle sakinleri olarak rahat bir nefes aldık. Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklamaBoyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama
Arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdıArkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma Eyyübiye Belediyesi obruk Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.