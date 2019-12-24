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Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 5 otomobil, 99 bin 750 lira ile 1 kilo 388 gram altın bulundu

Şanlıurfa'da örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik 17 ev ve 6 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 otomobil, 99 bin 750 lira para, 1 kilo 388 gram altın, ikisi ruhsatsız 3 tüfek ile tüfeklere ait 197 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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