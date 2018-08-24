Şanlıurfa'da orman yangını

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre ilçede, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, ekipler müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

