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Şanlıurfa'da ormanlık alanda intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Reşit T.

Şanlıurfa'da ormanlık alanda intihar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Reşit T. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da ormanlık alanda intiharŞanlıurfa'da ormanlık alanda intiharŞanlıurfa'da ormanlık alanda intihar

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