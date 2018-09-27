HABER

Şanlıurfa'da otobüslere karakutu takılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otobüslere karakutu takılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma aracı olarak kullanılan otobüslere karakutu takılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için alt yapı çalışmaları kapsamında yeni yollar, köprülü kavşaklar ve bulvarları hizmete sunan Büyükşehir Belediyesinin, toplu taşımada son model araç sayısını da artırarak vatandaşın daha rahat ve güvenli ortamda ulaşım yapmasına olanak sağladığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında trafik kazalarını önlemek, yakıt tüketiminden tasarruf etmek, yol sürüş güvenliğini artırmak, bakım masraflarını en aza indirmek amacıyla uçaklarda kullanılan karakutu sisteminin otobüslerde de uygulanacağı ifade edildi.

Yeni sistemle araç içindeki her türlü bilginin merkeze iletileceği ve muhtemel sorunlara anında müdahale edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakutu projesinin hayata geçmesinin ardından uzaktan erişimle arıza tespiti yapılabilecek, haberleşme ağ yapısı ile kaza anında sürücünün ve aracın bulunduğu koşullar kayıt altına alınabilecek. Bu sistemin sağlamış olduğu anlık veriler sayesinde klima sıcaklığından yakıt tasarrufuna, frenleme sayısından motor sıcaklığına, arıza bilgilerinden aracın rölantide kalma süresine kadar birçok bilgi anlık olarak bir merkezden yönetilebilecek. Bu sistemin devreye alınmasıyla birlikte şoförün klimayı açmaması, aracı hızlı veya yavaş kullanması gibi durumlar kalkmış olacak. Proje ile birlikte otobüslerdeki yolcu oranı hesaplanabilecek. Otobüslerin ağırlığının ölçülebildiği sistemde araçların doluluk oranı tespit edilebilecek. Yoğunluğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri konulabilecek. Yolcu oranları uygulaması sayesinde yolcuların nasıl giderim, yakınımdaki duraklar, sefer saatleri, dolum noktaları ve daha birçok bilgiye ulaşabildiği ulaşım mobil uygulamasıyla bekledikleri otobüsün doluluk oranını yolcular cep telefonundan görebilecekler."

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzdaTürkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda
Mardin'de, geçici iş kurasında gerginlikMardin'de, geçici iş kurasında gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karakutu otobüsler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyes toplu taşıma aracı

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.