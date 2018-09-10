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Şanlıurfa'da otomobil ağaca çaptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil ağaca çaptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Vehbi Yoğun idaresindeki 16 FN 181 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Muhammed Adar, Dilek ve Gamzenur Yoğun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Vehbi Yoğun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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