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Şanlıurfa'da otomobil çarpan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Meryem Kurtboğan (26), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Meryem Kurtboğan (26), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Kurtboğan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Kurtboğan, vatandaşların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Meryem Kurtboğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurtboğanın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, güvenlik güçleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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