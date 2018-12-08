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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 12:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen 35 NN 120 plakalı otomobil, Akziyaret Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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