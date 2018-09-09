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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yavuz'un kullandığı 63 TH 478 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 35. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yavuz'un yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Suruç Şanlıurfa

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