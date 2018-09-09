Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yavuz'un kullandığı 63 TH 478 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 35. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yavuz'un yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

