HABER

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hayrettin Dağ'ın (31) kullandığı 02 KA 197 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde bulunan Üstüntaş Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sultan (34), Recep (2), Zeynep (16), Adem (10), Esra (8) ve Yusuf Dağ (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Kış Kars’a geri geldiKış Kars’a geri geldi
Abdi İpekçi'yi dostları ve meslektaşları anlattıAbdi İpekçi'yi dostları ve meslektaşları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Siverek Şanlıurfa yaralı

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.