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Şanlıurfa’da otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı.

Şanlıurfa’da otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Kasım A.’nın kullandığı 63 B 3297 plakalı otomobil, içerisinde yolcu olan 63 AG 969 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

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