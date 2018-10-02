HABER

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Hamit Urfalı (44) yönetimindeki 63 LM 564 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilmeyen 63 AC 970 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamit Urfalı ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hamit Urfalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtulamadı. Yaşamını yitiren Hamit Urfalı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Şanlıurfa'da emniyet kemeri takmayan 450 sürücüye cezaŞanlıurfa'da emniyet kemeri takmayan 450 sürücüye ceza
İstanbul merkezli operasyonda Samsun’da 7 kişi yakalandıİstanbul merkezli operasyonda Samsun’da 7 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.