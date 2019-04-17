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Şanlıurfa'da otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 06 GUY 75 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.

Kazada isimleri öğrenilemeyen sürücü ile beraberindeki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza Şanlıurfa yaralı

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