Şanlıurfa'da otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin minibüsün arkasındaki römorka çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya idaresindeki 33 TH 398 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AAT 66 plakalı minibüsün arkasındaki römorka çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi Rabia Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan çiftinin çocukları İslim, Umut ve Emine Kaya ile evli olan kızları Esma Sungur ve onun oğlu Mehmet Cihan Sungur 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

