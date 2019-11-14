HABER

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Çirkin yönetimindeki 63 YF 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 4 kişiden sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çirkin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltıMalatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı
Taziye evinde cinayete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiTaziye evinde cinayete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.