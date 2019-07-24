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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Suruç- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Mustafa Yüksel yönetimindeki 10 HK 792 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü ile Didem, Abdulkadir ve Adile Yüksel, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar arıdndan kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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