Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Aydın Sanal (18) yönetimindeki 35 AK 8004 plakalı otomobil, Viranşehir-Büyük Görümlü Mahallesi yolunda takla attı.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fevzi (4) ve Ömer Sanal (2) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Fevzi Sanal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

