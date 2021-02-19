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  4. Şanlıurfa’da otomobil taşa çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil taşa çarptı: 3 yaralı

19.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 70.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Halil K. (45) idaresindeki 34 JK 5072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çaptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Esma Ç. (28) ve Emir K. (5) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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