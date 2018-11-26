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Şanlıurfa'da, otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 21:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da otomobilin TIR’la çarpışması sonucu meydana gelen kazada Esma Akça (24) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da, otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da otomobilin TIR’la çarpışması sonucu meydana gelen kazada Esma Akça (24) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 35’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Şanlıurfa, yönünde ilerleyen Talat Akça'nın kullandığı 34 GT 1932 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Altunpıçak'ın kullandığı 63 L 2655 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Esma Akça yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Esma Akça, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
TIR sürücüsünü ifadesini almak için karakola götüren polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da, otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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