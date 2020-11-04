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Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mera alanı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası önü kesilen ve M.S., H.D., S.D. ile H.Y.’nin içerisinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Saldırıda sürücü M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan H.D., S.D. ve H.Y. ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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