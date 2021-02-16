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Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

16.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan otoparktan 63 M 4968 plakalı hafif ticari aracıyla çıkan A.S. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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