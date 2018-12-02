HABER

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 18:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki İzzettin Zariç, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki İzzettin Zariç, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İzzettin Zariç’e çarptı. Ağır yaralanan küçük İzzettin, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İzzettin Zariç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzzettin Zariç'in cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna konuldu.

PARTNEROkların sırrı çözüldü! Her 16 km'de bir 21 metre...Okların sırrı çözüldü! Her 16 km'de bir 21 metre...
Bağ evinde 390 litre sahte rakı ele geçirildiBağ evinde 390 litre sahte rakı ele geçirildi
'Benim için yaş farkı önemli değil' dedi ama... Bunu hiç beklemiyordu!'Benim için yaş farkı önemli değil' dedi ama... Bunu hiç beklemiyordu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...

Kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...

Hafta sonu herkes Kartepe'ye akın etti

Herkes oraya akın etti: Doldu, taştı

'Benim için yaş farkı önemli değil' dedi ama... Bunu hiç beklemiyordu!

'Benim için yaş farkı önemli değil' dedi ama... Bunu hiç beklemiyordu!

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Cinsel içerikli fotoğraflarla taciz etti! Buluşmaya gittiğinde ise…

Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.