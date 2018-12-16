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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 23:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Güle Gergez (43) ve kızı Helin Gergez (15) hastanede tedaviye alındı.

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Güle Gergez (43) ve kızı Helin Gergez (15) hastanede tedaviye alındı.

Kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne Güle ve kızı Helin Gergez'e, sürücüsü henüz bilnmeyen 63 AAK 660 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan anne Güle Gergez, hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Helin Gergez'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İhbarla olay yerine gelen polis otomobil sürücüsünü gözaltına alarak, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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