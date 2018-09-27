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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bir kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 08:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bir kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli hayatını kaybetti.

M.K. yönetimindeki 63 DR 438 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Yahya Hatip'e (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin önünde yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralanan Hatip, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü M.K ise gözaltına alındı.

Kent merkezinde oturan Hatip'in Suriye'deki savaş nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza öldü Suriyeli Şanlıurfa

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