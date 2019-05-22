Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Haliliye ilçesinin Çanakçı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca (7), henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Karaca, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaca'nın yolun karşısında bulunan parka oyun oynamak için gitmeye çalıştığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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