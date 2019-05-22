Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Haliliye ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca (7), henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karaca’nın yolun karşısında bulunan parka oyun oynamak için gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

