Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Viranşehir-Mardin karayolunun Bahçelievler Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Özkan, yolun kenarına düştü.

Ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

