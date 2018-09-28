Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
S.T. yönetimindeki 47 AHS 65 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Derik karayolunun 20. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Atar'a (77) çarptı.
Ağır yaralanan Atar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü S.T. gözaltına alındı.
MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayacak iddiası! Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürecek mi?
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!
Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler
Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet
Nefes kesen defile! Gözlerini ayıramadılar
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum