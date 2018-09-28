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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 00:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

S.T. yönetimindeki 47 AHS 65 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Derik karayolunun 20. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Atar'a (77) çarptı.

Ağır yaralanan Atar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü S.T. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölüm Şanlıurfa

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