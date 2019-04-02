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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı öğrenci öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.Y yönetimindeki 63 SR 486 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinde Abide Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi İbrahim Halil Kılıç'a (17) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim Halil Kılıç'ın okula gitmek için evden ayrıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza öğrenci ölüm Şanlıurfa

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