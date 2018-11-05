HABER

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı Safiye öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 01:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA, (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
4'üncü kat balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü4'üncü kat balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü
Polisten kaçarken otomobille uçurumdan yuvarlandılarPolisten kaçarken otomobille uçurumdan yuvarlandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.