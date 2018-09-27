Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Yahya Hatip (50), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden M.K. yönetimindeki 63 DR 438 plakalı otomobil, yolun karışışına geçmeye çalışan Yahya Hatip'e çarptı. Yola savrularak ağır yaralanan Hatip, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yahya Hatip, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, Suriye uyruklu Hatip'in cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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