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Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Suruç kara yolunda meydana geldi.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Suruç kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 HN 5231 plakalı Fiat linea model otomobil ile 63 PD 878 plakalı Renault Toros model otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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