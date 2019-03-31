HABER

Şanlıurfa’da oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 07:46 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Şanlıurfa’da oy verme işlemi başladı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.
Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle birlikte okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan 3 bin 969 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kentte 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandıkta oy kullanacak.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da oy verme işlemi başladıŞanlıurfa’da oy verme işlemi başladıŞanlıurfa’da oy verme işlemi başladıŞanlıurfa’da oy verme işlemi başladı

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladıGaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı
Tunceli’de oy kullanma işlemi başladıTunceli’de oy kullanma işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.