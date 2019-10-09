Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

