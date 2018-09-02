Şanlıurfa'da park halindeki otomobil yandı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)Şanlıurfa'da park halindeki Suriye plakalı otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde olan Suriye plakalı otomobilin motor bölümünde elektrik kontağı yüzünden yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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