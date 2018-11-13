Şanlıurfa’da park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, dün gece Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Gençoğlu’na ait 63 PU 426 plakalı otomobil sokakta park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan otomobili gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis otomobili yakıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

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