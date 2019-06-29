Şanlıurfa'da patlayıcı madde ele geçirilmesi

Şanlıurfa Valiliğince, Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün ilçede düzenlenen operasyon kapsamında 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında gerçeği yansıtmayan, maksatlı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen operasyon sonrasında bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli-idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."