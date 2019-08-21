Şanlıurfa’da patlayıcı madde fünye ile patlatıldı

Şanlıurfa’da yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket güvenlik önlemleri altında fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Akabe Polis Hatıra Ormanı’nın yakınında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çevrede emniyet tedbirleri alındıktan sonra paket, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Pakette patlayıcı madde olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsı da gözaltına aldı. Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



