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Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kantar Mahallesi yakınlarından geçen BOTAŞ'a ait petrol petrol hattının yakınlarında şüpheli kişilerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları kontrolde hattın yakınındaki kamyon ile boru hattına takılı vanayı fark etti.

İncelemede kamyonun şasi numarasının silindiğini belirleyen ekipler, aracın kasasında aktarım için hazırlanmış düzenek buldu.

Bu sırada, ekipleri fark eden H.A. ile M.E. otomobille kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Hilvan petrol boru hattı Şanlıurfa

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