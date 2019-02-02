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Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 22:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/PYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 10’u tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/PYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 23 şüpheli ile DEAŞ terör örgütü üyesi 1 şüpheli ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 37 şüpheliden 10’u sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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