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Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.                Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 şüphelinin adresini belirledi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi.
Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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